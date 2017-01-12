Голкипер ЦСКА пропал без вести в Петербурге

Вратарь клуба пляжного футбола ЦСКА Руслан Пелецкий пропал без вести в Санкт-Петербурге. Родственники не видели спортсмена с 10 января и решили обратиться в полицию.

В день исчезновения у голкипера была назначена встреча, передает газета "Известия". Вечером того же дня должна была состояться тренировка, на которую Пелецкий уже не пришел. Правоохранители ведут поиски спортсмена.