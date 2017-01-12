Порошенко представил замену Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко официально представил нового губернатора Одесской области, передает ТАСС. На смену бывшему президенту НГрузии Михаилу Саакашвили пришел Максим Степанов. "Это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя облгосадминистрации", – заявил украинский лидер.