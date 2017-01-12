В Петербурге угнали газель с колбасой на 1,4 млн рублей

В полицию Санкт-Петербурга обратился 41-летний водитель компании, занимающейся оптовыми продажами. Он рассказал, что ночью от дома 34/16 на Дунайском проспекте во Фрунзенском районе была угнана газель, в кузове которой находилось оборудование с выставок и холодильники с колбасными изделиями, передает Flashnord.

Материальный ущерб от кражи оценивается в 1,4 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.