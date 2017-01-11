В Нижнем Тагиле таинственно исчезла мать двоих детей

В Нижнем Тагиле разыскивают таинственно исчезнувшую 28-летнюю местную жительницу Дарью Зембицкую. Известно, что девушка 9 января пошла прогреть автомобиль, стоящий возле дома 7 по улице Булата Окуджавы, чтобы затем отвезти двух своих сыновей в детский сад. С тех пор ее больше никто не видел. Полиция уже объявила Дарью Зембицкую в розыск. Сестра пропавшей обратилась за помощью к пользователям Сети. Ее сестра рассказала, что аккумулятор, который девушка на ночь забирала домой, не был прикручен. "Видимо, кто-то ей помешал", – цитирует ее URA.Ru. Также на снегу возле машины были обнаружены капли крови. Розыск Дарьи Замбицкой ведет отдел полиции №20 Нижнего Тагила. Родственники просят всех, кто стал очевидцем произошедшего помочь с поисками девушки.