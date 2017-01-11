Последствия страшной аварии со скорой помощью попали на видео

На 207-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречье Макаровского района Сахалинской области столкнулись два грузовика и карета скорой помощи. По предварительным данным, медики по касательной задели большегруз, который стоял без габаритных огней. От удара транспортное средство воспламенилось.
В скорой помощи находились водитель, медсестра, два пациента и сопровождавший одного из них родственник. Спастись удалось только медсестре. В ДТП погибли пять человек, двое были доставлены в больницу.
Очевидцы сняли последствия аварии на видео. Запись опубликовал портал Life.ru.
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