Последствия страшной аварии со скорой помощью попали на видео

На 207-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречье Макаровского района Сахалинской области столкнулись два грузовика и карета скорой помощи. По предварительным данным, медики по касательной задели большегруз, который стоял без габаритных огней. От удара транспортное средство воспламенилось.

В скорой помощи находились водитель, медсестра, два пациента и сопровождавший одного из них родственник. Спастись удалось только медсестре. В ДТП погибли пять человек, двое были доставлены в больницу.

Очевидцы сняли последствия аварии на видео. Запись опубликовал портал Life.ru.