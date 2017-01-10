Исаакиевский собор отдадут РПЦ

Власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Русской православной церкви Исаакиевский собор. Организация получит его в безвозмездное пользование.

"Вопрос решен и по договоренности с патриархом Исаакиевский собор сохранит свои музейные функции", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря губернатора Петербурга Андрея Кибитова. Он добавил, что процесс передачи храма РПЦ будет длительным и потребует подписания соответствующего договора.

