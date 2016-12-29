Два московских банка лишились лицензии

Центральный банк России лишил лицензии две столичные кредитные организации – коммерческий банк "НКБ" (527 место в банковской системе страны) и Банк на Красных воротах (БНКВ, 275 место в банковской системе страны). Пресс-служба государственного регулятора отмечает, что банк "НКБ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк на Красных воротах, в свою очередь, проводил высокорискованную кредитную политику, и отзыв у него лицензии связан с предупреждением банкротства организации. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, их клиенты могут рассчитывать на возмещение потерянных средств в установленном законом размере.