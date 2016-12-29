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09:09
29 декабря 2016
просмотры: 123

Два московских банка лишились лицензии

567
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Центральный банк России лишил лицензии две столичные кредитные организации – коммерческий банк "НКБ" (527 место в банковской системе страны) и Банк на Красных воротах (БНКВ, 275 место в банковской системе страны). Пресс-служба государственного регулятора отмечает, что банк "НКБ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк на Красных воротах, в свою очередь, проводил высокорискованную кредитную политику, и отзыв у него лицензии связан с предупреждением банкротства организации. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, их клиенты могут рассчитывать на возмещение потерянных средств в установленном законом размере.

15:34
31 декабря 2016
просмотры: 123

В Россию пришел 2017 год

567
21:29
30 декабря 2016
просмотры: 123

Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин

567
21:12
30 декабря 2016
просмотры: 123

Чуркин: США решили преследовать детей

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20:54
30 декабря 2016
просмотры: 123

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20:50
30 декабря 2016
просмотры: 123

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20:41
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30 декабря 2016
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20:00
30 декабря 2016
просмотры: 123

В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля

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19:52
30 декабря 2016
просмотры: 123

Госдепу нечего добавить к словам Путина

567
19:35
30 декабря 2016
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По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского

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