На юге Москвы преступники похитили ребенка

Вечером 23 декабря неизвестные похитили 7-летнего ребенка в Москве. Происшествие случилось на Воронежской улице на юге столицы.
"Похитители насильно посадили ребенка в автомобиль Hyundai Solaris и скрылись в неизвестном направлении", – сообщил источник Life.ru в правоохранительных органах. Для задержания злоумышленников в городе введен план "Перехват".
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