На юге Москвы преступники похитили ребенка

Вечером 23 декабря неизвестные похитили 7-летнего ребенка в Москве. Происшествие случилось на Воронежской улице на юге столицы.

"Похитители насильно посадили ребенка в автомобиль Hyundai Solaris и скрылись в неизвестном направлении", – сообщил источник Life.ru в правоохранительных органах. Для задержания злоумышленников в городе введен план "Перехват".

