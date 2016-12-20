Диктор Виктор Балашов госпитализирован в Москве

Диктор Всесоюзного радио и Центрального телевидения Виктор Балашов обратился за медицинской помощью в одну из столичных клиник. Выслушав жалобы 91-летнего мужчины, врачи поместили его в отделение урологии, передает Life.ru. Сообщается, что у него обострилось серьезное заболевание, требующее стационарного лечения. Виктор Балашов – народный артист России, ветеран Великой Отечественной войны.