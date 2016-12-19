В Турции напали на российского посла

В столице Турции Анкаре неизвестный совершил вооруженное нападение на посла России Андрея Карлова, передает Hurriyet. По предварительным данным, неизвестный ворвался на фотовыставку "Россия глазами турок" во время выступления дипломата.
Преступник сделал несколько выстрелов. Карлов получил серьезное ранение и был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
SON DAKİKA:– Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 19 декабря 2016 г.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi silahlı saldırıda vurulduhttps://t.co/UU8dZVz6N8 pic.twitter.com/IrGuVgVXcf
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