На севере Москвы ограбили секс-шоп

На Ленинградском проспекте в Москве ограбили магазин для взрослых. В полицию обратился продавец.
"Молодой человек сообщил, что в помещение магазина вошел неизвестный мужчина 28-30 лет и, угрожая словами, открыто похитил ноутбук марки Dell", – пояснил агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет злоумышленника.
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