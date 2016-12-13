На севере Москвы ограбили секс-шоп

На Ленинградском проспекте в Москве ограбили магазин для взрослых. В полицию обратился продавец.

"Молодой человек сообщил, что в помещение магазина вошел неизвестный мужчина 28-30 лет и, угрожая словами, открыто похитил ноутбук марки Dell", – пояснил агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет злоумышленника.

