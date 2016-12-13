ТЦ "Мега Белая дача" эвакуируют из-за угрозы взрыва

В торговом центре "Мега Белая дача" проводится экстренная эвакуация. По предварительным данным, неизвестный сообщил о том, что здание заминировано.
"Мужчина заявил, что в ТЦ будет взрыв", – рассказал источник Life.ru в экстренных службах города. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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