ТЦ "Мега Белая дача" эвакуируют из-за угрозы взрыва

В торговом центре "Мега Белая дача" проводится экстренная эвакуация. По предварительным данным, неизвестный сообщил о том, что здание заминировано.

"Мужчина заявил, что в ТЦ будет взрыв", – рассказал источник Life.ru в экстренных службах города. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

