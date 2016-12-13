Из сервиса на юге Москвы угнали две иномарки

Преступники вскрыли ворота расположенного на улице Борисовские Пруды на юге Москвы автосервиса и проникли на его территорию. "Добычей злоумышленников стали автомобили Land Cruiser и Mazda 6, автозапчасти, слесарный инструмент и два ноутбука", – цитирует телеканал "360" пресс-службу столичного главка полиции.

Общий ущерб оценивается в 4,26 миллиона рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.