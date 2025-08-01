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Пятница 1 августа

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День ВДВ, танцы, концерты, спортивные тренировки: какая программа ждет посетителей парков Москвы в ближайшие выходные

День ВДВ, танцы, концерты, спортивные тренировки: какая программа ждет посетителей парков Москвы в ближайшие выходные
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Подготовлены мероприятия на любой вкус и возраст.

Наступил последний месяц лета, и это повод еще более активно, весело и с пользой проводить свой досуг на свежем воздухе. Москвичам и гостям столице с этим помогут городские парки, где с 1 по 3 августа запланирована обширная разнообразная программа.

Открывает бодрые выходные пятничная вечеринка в саду имени Н.Э. Баумана. С 19:00 до 20:00 на главной сцене выступит группа OΛOVO. Вход свободный, без регистрации. В субботу с 20:00 до 22:00 перед гостями парка с отчетным концертом выступят ученики школы игры на ханге. Они подарят посетителям медитативное шоу на открытом воздухе.

Главным местом празднования Дня ВДВ по традиции станет Парк Горького. В этом году 2 августа отмечается 95-летие образования Воздушно-десантных войск. Приуроченный к празднику концерт пройдет у Фигурного фонтана с 12:00 до 15:00. Посетители увидят на сцене певицу Наталью Иванову, семейную пару композиторов «Смысл есть», вокальную группу «Высота», музыкальный дуэт «Илай и Свой», группу «Крылатая пехота».

В саду «Эрмитаж» 1 и 2 августа гостей ждут на тайском фестивале. В программе – танцы, выступления музыкальных групп из России и Таиланда и представления театра масок «Кхон».

В парке «Красная Пресня» 2 августа выступят участники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В16:00 на сцену выйдет оркестр 1-го отдельного Семеновского стрелкового полка. А с 16:00 до 18:00 пройдет мастер-класс по актерскому и вокальному мастерству. В Измайловском парке также в выходные дни запланированы музыкальные концерты. Мелодии в исполнении духовых оркестров прозвучат 2 августа с 15:00 до 16:00, а с 18:00 до 20:00 пройдет джазовый концерт. 3 августа с 17:00 до 18:00 гостей также ожидает выступление оркестра, а с 18:00 до 20:00 прозвучит джазовый коллектив.

В парке «Фили» 2 августа состоится экскурсия «Усадьба Нарышкиных в Кунцеве». Сотрудник поделится тайнами территории и самого здания. Для участия приглашают гостей старше шести лет.

В парке имени Н.Н. Прямикова в воскресенье, 3 августа, с 11:00 до 12:00 пройдет тренировка по хатха-йоге. Это древняя индийская система, направленная на гармонизацию тела, ума и духа через физические позы.

Полную программу мероприятий можно уточнить на сайтах парков и скверов, подведомственных столичному Департаменту культуры, а также на странице проекта «Лето в Москве».

Шоу-бизнес в Telegram

1 августа 2025, 12:15
Фото: mos.ru
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