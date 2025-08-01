Москвичи оценят работу уличных библиотек

Книжные площадки под открытым небом организованы в рамках проекта "Лето в Москве".

Этим летом любители чтения в Москве могут погрузиться в удивительный мир литературы, открыть для себя новые имена поэтов и писателей и поучаствовать в дискуссиях с авторами и критиками на книжных площадках под открытым небом. Они организованы на Сретенском бульваре, у фонтана Витали возле Большого театра и в Пушкинском сквере благодаря проекту «Книга в городе», который проходит в рамках «Лета в Москве».

Тематические павильоны-библиотеки узнать легко. В Пушкинском сквере площадка выгладит как огромная книга с отрывком из поэмы «Руслан и Людмила», дубом, цепью и ученым котом. Здесь можно бесплатно взять томик и погрузиться в чтение. В сквере также проходят публичные чтения с известными гостями. В проекте уже приняли участие актеры театра и кино Агния Кузнецова, Иван Стебунов, Антон Шагин и фигуристка Ирина Слуцкая. Отдельная программа запланирована для детей. Помимо чтений, для юных москвичей и туристов проводят мастер-классы, например, по изготовлению закладок.

У фонтана Витали установили высокие книжные полки, увитые зеленью, и уютные кресла. В данном павильоне можно посетить лекции и творческие встречи с авторами. По вечерам здесь проходят публичные чтения с известными актерами театра и кино. Отрывки из литературных произведений уже декламировали Анна Банщикова и Ирина Старшенбаум, а Михаил Полицеймако читал седьмую главу романа «Мастер и Маргарита». От этой площадки также стартуют экскурсионные группы с программами по центру Москвы.

На Сретенском бульваре гостей ждет уютная кофейня-читальня под открытым небом. Программа этой площадки состоит из театральных чтений, викторин, выступлений писателей и других мероприятий. Здесь уже состоялись встречи с Ириной Безруковой, Аристархом Венесом, Владимиром Стекловым и др.

Площадки проекта «Книга в городе» открыты с 12:00 до 22:00 со вторника по воскресенье. Пользователи проекта «Активный гражданин» могут оценить эти библиотеки под открытым небом, проголосовав за наиболее понравившуюся и удобную. Участникам начислят баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для получения товаров и услуг, в том числе скидок в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах.