В Москве капитально отремонтировали 66 домов, где жили выдающиеся ученые

Реализуемая в столице региональная программа капремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Москвичи и туристы, прогуливаясь по столичным улицам, часто замечают на жилых домах памятные таблички, сообщающие, что когда-то в этих стенах жили умнейшие и талантливейшие люди нашей страны. Среди них – деятели науки, подарившие миру важные открытия, исследования, изобретения. В рамках программы капремонта жилого фонда за последние 10 лет в Москве привели в порядок 66 домов, где жили советские и российские ученые.

Так, в восьмиэтажном многоквартирном доме по адресу: Ленинский проспект, дом 52 в свое время жили ученый-эпидемиолог Бениямин Черкасский и физик Евгений Фейнберг. Здание сложной формы с закрытой с трех сторон дворовой территории было построено в 1956 году по проекту типовой серии. Ремонтные работы были выполнены в 2024 году. Стены здания очистили и промыли, заменили выпавшие кирпичи и керамические блоки. Мастера также восстановили архитектурные элементы: порталы входных групп, арки и венчающий карниз.

В 2024 году отремонтировали также дом, в котором жил ученый в области механики горных пород Евгений Шемякин. Здание на Новочеремушкинской улице (дом 60, корпус 1) было построено в 1987 году по индивидуальному проекту. Пластика фасада здания формируется за счет вертикальных рядов эркеров. На уровне первого этажа расположены сквозные арочные проезды, а на уровне технического этажа – полукруглые окна. Специалисты столичного Фонда капремонта восстановили первоначальный облик дома, подобрав подходящие материалы и технологии.

В настоящее время идет ремонт в доме 57 на Ленинском проспекте, где жил ученый-металлург Антон Вольский. Восьмиэтажное многоквартирное здание было возведено в 1960 году по проекту типовой серии. Оно имеет п-образную форму, фасады акцентированы венчающим карнизом. Здесь специалисты установят современные окна в местах общего пользования, отремонтируют входы в подъезды, приведут в порядок покрытие на цоколе здания и установят новые водосточные трубы. На крыше заменят стропила, обрешетки и кровлю. Все деревянные элементы обработают противопожарным составом, а чердак утеплят плитами из минеральной ваты для комфортного климата. Планируется привести в порядок подъезды и подвалы, а еще заменить системы электро– и водоснабжения.