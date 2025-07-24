Состязания дронов организуют в "Сколково" в рамках форума "Москва 2030"

Вход свободный для всех желающих.

Международный форум по развитию беспилотных систем «Беспилотные системы: технологии будущего» состоится на территории инновационного центра «Сколково» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». В ходе мероприятия участники проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2025» проведут роевые состязания дронов.

В рамках форума в «Сколково» состоится первый в мире шахматный матч между автономными роями дронов. Командное соревнование «Ход дрона: шахматные сражения гетерогенных роев дронов» пройдет 13–17 августа. Участникам нужно будет запрограммировать дроны - шахматные фигуры (летающие и ездящие) так, чтобы они могли автономно сыграть с противниками на большой шахматной доске. Для этого беспилотники должны уметь оценивать расстановку фигур, рассчитывать оптимальный ход, договариваться о нем внутри роя и перемещаться на соответствующее поле.

Еще одно соревнование – «Артоматика» – будет проходить в закрытой полетной зоне с 11 по 14 августа. Здесь командам предстоит подготовить изображение и преобразовать его в набор траекторий, которые могут выполнить дроны, а также запрограммировать автоматическое распределение маршрутов между беспилотниками роя. Участникам нужно обеспечить автономную навигацию, полет и синхронное выполнение траекторий, чтобы создать рисунок в воздухе.

Соревнование «Бенчмарк: полет в лесу» состоится с 14 по 17 августа. Соперники выполнят автономный горизонтальный полет одного дрона (базовый уровень) или целого роя (продвинутый уровень) через препятствия, имитирующие лес. На этом состязании организаторы ждут участников с собственными разработками. «Мал, да хитер» – еще одно соревнование продвинутого уровня сложности, которое пройдет с 8 по 11 августа. В течение четырех дней команды будут разрабатывать алгоритм для полета автономных микродронов с бортовым искусственным интеллектом.

Желающим попробовать свои силы в соревнованиях предоставят беспилотники, но можно использовать и свои. Для участия необходимо уметь программировать на разных языках, работать с автономными системами, знать основы электроники и механики беспилотной авиационной системы, принципы робототехники и автоматизации.

Для зрителей вход свободный. Роевые соревнования пройдут в уличных и полетных зонах № 1, 5, 7 и 8 Сколковского института науки и технологий по адресу: Большой бульвар, дом 30, строение 1.