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Почти 20 тысяч москвичей посетили объекты культурного наследия за два месяца

Почти 20 тысяч москвичей посетили объекты культурного наследия за два месяца
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Отреставрированные усадьбы, доходные дома, крупные памятники архитектуры стали доступны желающим благодаря программе Дней исторического и культурного наследия.

В Москве в 25-й раз проходят Дни исторического и культурного наследия. С 18 апреля в мероприятиях, организованных столичным Департаментом культурного наследия, приняли участие около 20 тысяч человек. Они посетили порядка 300 объектов, среди которых старинные усадьбы, доходные дома, другие памятники архитектуры.

В этом сезоне перечень объектов, доступных для посещения, пополнили памятники, открывшиеся недавно после реставрации. В частности, в цикл экскурсий «Реставрация наследия» впервые включены усадьбы Прозоровских - Бекетовых и Долгоруковых – Бобринских, а также доходный дом Цемержинской. Присоединились к акции и памятники гражданской архитектуры, такие как Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, здание Центросоюза, а также исторические объекты, занимаемые представительствами Калужской и Вологодской областей в Москве.

Участники проекта всегда проявляют большой интерес к экскурсиям в иностранные посольства. В этот раз при содействии Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел РФ в программу вошли усадьба Лазаревых (посольство Армении), особняк Лопатиной (посольство Бразилии), дом купца Кулешова (посольство Аргентины) и др.

Важной частью Дней наследия стал цикл из 80 экскурсий, приуроченных к 80-летию Победы. Их участники прошли по специальным маршрутам, посвященным истории районов Москвы: Щукина, Лефортова, Дорогомилова, Таганского, Тверского и Мещанского, узнали о маскировке зданий и их использовании в годы войны. Желающим совместить культурный отдых со спортивным досугом предлагаются экскурсии с радиогидами на пять, 10 и 12 тысяч шагов. Они позволяют знакомиться с памятниками архитектуры Москвы в активном режиме. Для москвичей с ограниченными возможностями здоровья разработана специальная программа: за два месяца прошло 35 экскурсий, адаптированных для людей с нарушениями

С 1 июня мероприятия Дней исторического и культурного наследия продолжились в рамках проекта «Лето в Москве». Участников ждут фитнес-экскурсии, мастер-классы и квесты. На странице «Экскурсии "Наследие вокруг нас"» публикуются анонсы новых маршрутов.

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25 июня 2025, 13:40
Фото: mos.ru
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