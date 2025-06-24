"Мосволонтер" открывает курсы для активистов и организаторов добровольческой деятельности

Участники научатся создавать собственные проекты и объединяться с единомышленниками.

Реализовать себя в добровольческом движении, создать свой проект, направленный на помощь нуждающимся в поддержке, стать руководителем волонтерского корпуса помогут новые обучающие программы ресурсного центра «Мосволонтер». Летний полумарафон развития компетенций «Мосволонтера» пройдет в столице с 11 по 31 июля.

Начинающие волонтеры могут присоединиться к программе «Включайся!» 12 июля. Однодневный интенсив включает в себя интерактивные занятия, практические упражнения, общение и обмен опытом. Курс поможет москвичам старше 14 лет освоить базовые знания о добровольческой деятельности. Для тех, кто только начинает свой путь в волонтерстве, также доступны бесплатные онлайн-курсы. Дистанционный формат обучения позволяет получить базовые знания в удобное время – дома, по дороге на работу или в перерыве между занятиями в университете.

Интенсив «Пять ключей» 17 июля предназначен для организаторов волонтерской деятельности. В нем могут принять участие руководители добровольческих объединений в образовательных учреждениях и некоммерческих организациях, а также горожане, которые хотят получить новые знания в подготовке волонтерских корпусов и управлении ими. Москвичи познакомятся с основными этапами реализации эффективной волонтерской программы: привлечением, подготовкой, сопровождением, мотивацией и поощрением. Курс научит, как искать добровольцев в команду, готовить их к успешному выполнению задач, сопровождать волонтерский корпус от начала и до завершения мероприятия. Во второй части тренинга слушателей ждет групповая сессия «Пять шагов организатора». Они проработают стратегию действий руководителя во взаимодействии с волонтерской командой. По итогам обучения участники получат сертификат.

С 26 по 27 июля состоится первый интенсив по социальному проектированию. Присоединиться к нему могут волонтеры, авторы молодежных инициатив и представители некоммерческого сектора в возрасте от 14 до 35 лет. Участники узнают, как подать заявку на грант. Эксперты расскажут, как грамотно сформулировать цель и выстроить структуру своего проекта, проанализировать запросы целевой аудитории и разработать подходящий для участников формат мероприятий. Слушатели интенсива научатся составлять бюджет, учитывать риски, оптимизировать ресурсы и оценивать собственные результаты. Под руководством наставников волонтеры смогут доработать готовый проект или начать разработку новой идеи с чистого листа.