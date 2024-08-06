На СВАО дополнительно установят 36 подъемных платформ для маломобильных граждан

Установка подъемных платформ в подъездах многоквартирных домов позволяет значительно улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями передвижения.

В Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы продолжается активная работа по повышению доступности городской среды для маломобильных граждан. В 2024 году в округе планируется установить еще 36 подъемных платформ в подъездах многоквартирных домов, где проживают инвалиды-колясочники.

Стоит отметить, что с 2015 по 2023 год в СВАО уже было установлено 152 подъемные платформы, в том числе 116 наклонных и 36 вертикальных. Таким образом, округ последовательно реализует программу по повышению доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями передвижения. Установка подъемников в подъездах многоквартирных домов не требует согласования с собственниками жилья, что значительно упрощает и ускоряет процесс.

Для получения подъемной платформы маломобильным гражданам необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Основным требованием является наличие постоянной регистрации в Москве и врачебной рекомендации об использовании кресла-коляски. Это позволяет обеспечить адресный подход и направить помощь тем, кто в ней действительно нуждается.

Установка подъемных устройств в подъездах многоквартирных домов кардинально меняет жизнь людей с ограниченными возможностями передвижения. Они получают возможность самостоятельно выезжать на улицу, встречаться с друзьями, ходить на работу и посещать различные мероприятия. Особенно актуальна эта помощь для семей с детьми-инвалидами, которым теперь не нужно прилагать значительные усилия, чтобы поднять тяжелую коляску по ступенькам.

Работы по монтажу и подключению 13 новых платформ, в том числе 12 наклонных и одной вертикальной, уже ведутся в СВАО. После завершения проектирования начнется установка подъемников еще в 23 подъездах многоквартирных домов. Наибольшее количество платформ будет установлено в районах Бибирево, Отрадное и Лианозово, по 8, 7 и 4 соответственно. Также по 2-3 подъемника появятся в Свиблове, Ярославском, Алексеевском, Лосиноостровском и Алтуфьевском районах, а в Бабушкинском, Марьиной Роще, Останкинском, Северном Медведкове, Южном Медведкове и Северном районах – по одному.