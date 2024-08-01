На юге Москвы специалисты реконструировали 330 метров газопровода

Москва демонстрирует системный подход к модернизации инженерной инфраструктуры, в том числе газораспределительных сетей.

Москва, как один из крупнейших мегаполисов мира, постоянно сталкивается с необходимостью обновления и развития своей инфраструктуры. Особое внимание уделяется модернизации инженерных сетей, в том числе газораспределительных систем, которые играют ключевую роль в обеспечении бесперебойного и безопасного снабжения жителей и предприятий голубым топливом.

Столица России занимает лидирующие позиции среди других регионов по темпам обновления газовых коммуникаций. Только за прошлый год в Москве было построено и реконструировано более 130 километров газовых сетей, что позволило значительно сократить их износ и повысить надежность системы газоснабжения.

Одним из примеров модернизации газовой инфраструктуры является работа, проводимая специалистами на юге Москвы, в районе ЗИЛа. Этот район, расположенный вдоль набережных Москвы-реки и Нагатинского затона, является важным транспортным узлом и требует особого внимания к инженерным коммуникациям.

Здесь приступили к выносу газопровода среднего давления, который обеспечивает газоснабжение жилых домов, коммунально-бытовых и промышленных предприятий в Даниловском районе, Нагатино-Садовниках и Нагатинском Затоне. Работы разделены на три этапа, и на первом из них уже завершено переустройство и вынос из зоны застройки более 330 метров газопроводов.

Особое внимание при проведении работ уделяется использованию сертифицированных отечественных материалов, что не только обеспечивает высокое качество и надежность обновленной сети, но и способствует развитию отечественного производства. Новые газопроводы, выполненные из современных полиэтиленовых труб, прослужат более 40 лет, что значительно превышает срок службы старых стальных конструкций.

Параллельно с работами на юге столицы, специалисты Мосгаза ведут реконструкцию газовых сетей и на севере Москвы. Там взамен устаревших стальных газопроводов протяженностью более 2,5 километра прокладываются новые полиэтиленовые трубопроводы, обладающие высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и перепадам температуры.