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Пятница 6 сентября

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Москвичей приглашают на выставку "Эпоха джаза" в библиотеке-читальне имени Пушкина

Москвичей приглашают на выставку "Эпоха джаза" в библиотеке-читальне имени Пушкина
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Выставка "Эпоха джаза" станет уникальной возможностью для москвичей и гостей столицы погрузиться в атмосферу этого музыкального направления, познакомиться с творчеством талантливого фотографа Давида Глориана и стать частью культурного диалога между Францией и Россией.

Искусство фотографии всегда было неотъемлемой частью культурного ландшафта, отражая и запечатлевая важные моменты истории, эпохи и жизни людей. Одним из ярких представителей этого вида творчества является французский фотограф Давид Глориан, чей взгляд на мир и его уникальное видение воплощаются в серии выставочных проектов под названием "Эпоха джаза".

Глориан, начавший свою карьеру в качестве фотокорреспондента еще в 1997 году, успел поработать со многими известными личностями Франции, включая политиков и знаменитостей. Однако в последние годы его творческий фокус сместился на Россию, страну, которая с самого детства очаровывала и притягивала фотографа своей подлинностью, дикой природой и сохранением исторического и культурного наследия.

Новый проект Давида Глориана, который будет представлен в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина в Москве 6 августа, посвящен одному из самых ярких и динамичных музыкальных направлений – джазу. Фотограф запечатлел выступления джазовых исполнителей на различных столичных площадках, от парка "Зарядье" и сада "Эрмитаж" до Московской государственной консерватории и джаз-клуба Игоря Бутмана.

Выставка "Эпоха джаза" – это не просто собрание фотографий, но целое погружение в атмосферу этого музыкального стиля. Посетители смогут не только насладиться яркими образами, созданными Давидом Глорианом, но и стать частью специальной программы, включающей живую музыку, показ модных нарядов в стиле 1920-х годов и даже презентацию ароматов, отсылающих к джазовой культуре прошлого.

Кстати, это уже пятая выставка из серии проектов Давида Глориана "Эпоха джаза", которые проходят в течение года на разных площадках Москвы. Выставка будет работать до 8 сентября в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина, которая находится по адресу: Спартаковская улица, дом 9, строение 3 (рядом со станцией метро "Бауманская").

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1 августа 2024, 14:26
Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы
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