Участники "Московского долголетия" разработали экскурсионный маршрут "Нестарый Арбат"

"Нестарый Арбат" станет уникальным экскурсионным маршрутом, раскрывающим малоизвестные страницы истории Москвы и ее знаменитых долгожителей.

Московский Арбат – одна из самых знаменитых улиц столицы, хранящая в себе множество историй и судеб. Среди ее жителей и посетителей всегда было немало представителей творческой интеллигенции, научной элиты и просто долгожителей, чья жизнь была неразрывно связана с этим легендарным местом.

Проект "Московское долголетие" решил раскрыть эти уникальные истории в рамках специально разработанного экскурсионного маршрута "Нестарый Арбат". Автором этого эксклюзивного маршрута стал известный писатель и москвовед Александр Васькин, чьи работы о столичной архитектуре и истории хорошо известны ценителям.

Маршрут "Нестарый Арбат" начинается у дома-музея великого русского поэта Александра Пушкина, чье 225-летие отмечается в этом году. Здесь участники экскурсии узнают об одной из долгожительниц пушкинской эпохи – Наталье Голицыной, ставшей прототипом "Пиковой дамы". Это лишь первая из 15 историй известных долгожителей, которые будут раскрыты в ходе путешествия по Арбату.

Среди героев экскурсии – такие выдающиеся личности, как композитор Матвей Блантер, поэтесса Лиля Брик, писательница Мариэтта Шагинян, актер Владимир Этуш, философ Алексей Лосев, скульптор Сергей Конёнков, поэт Александр Городницкий, полярник Иван Папанин и многие другие. Каждая из этих персон внесла значительный вклад в развитие отечественной культуры, науки и искусства, при этом прожив долгую и насыщенную жизнь.

Интересно, что долгожители среди представителей творческой и научной интеллигенции были во все эпохи, но это всегда были уникальные, единичные случаи. Так, по данным ученых, в XIII веке средняя продолжительность жизни русского человека составляла всего 43 года, и лишь единицы переживали полувековой рубеж.

Экскурсоводами на маршруте "Нестарый Арбат" станут сами участники проекта "Московское долголетие", прошедшие специальное обучение в "Серебряном университете" и получившие профессию "экскурсовод". Таким образом, они не только расскажут об известных долгожителях, но и поделятся собственным опытом активного долголетия.

Презентация маршрута "Нестарый Арбат" состоится 2 августа в 11:00. Принять участие в ней смогут все желающие москвичи старшего поколения, предварительно зарегистрировавшись. Кроме того, ознакомиться с мультимедийным форматом экскурсии можно будет на тематической экспозиции проекта "Московское долголетие" на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе.