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Пятница 6 сентября

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На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о волонтерстве в столице

На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о волонтерстве в столице
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Москвичи смогут принять участие в акциях и играх о волонтерстве.

В современном мире, где темп жизни стремительно ускоряется, а социальные проблемы становятся все более острыми, роль добровольчества приобретает особую значимость. Это не просто благотворительная деятельность, но и возможность для каждого человека внести свой вклад в создание более справедливого и гармоничного общества.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" предоставляет уникальную возможность для москвичей и гостей столицы погрузиться в мир добровольчества. С 1 августа по 8 сентября в рамках этого масштабного мероприятия пройдет более 70 увлекательных активностей, посвященных теме добрых дел и общественно полезной деятельности.

Организаторы фестиваля уверены, что каждый желающий сможет найти занятие по душе и стать частью большого движения, направленного на улучшение жизни в Москве. Будь то помощь животным, поддержка нуждающихся, забота об окружающей среде или участие в социальных проектах – волонтерство открывает широкие возможности для самореализации и личностного роста.

Одним из ключевых элементов программы станет площадка "Столица добрых дел" на улице Авиационной. Здесь гости фестиваля смогут не только познакомиться с различными волонтерскими инициативами, но и принять непосредственное участие в их реализации. Интерактивные игры, квизы и мастер-классы помогут каждому почувствовать себя настоящим "супер-волонтером".

Особое внимание организаторы уделили вопросу экологии и ответственного потребления. На улице Перерве будут установлены специальные боксы, куда можно будет сдать вторсырье, передать корм для приютских животных или игрушки для детей, проходящих лечение в больницах. Таким образом, каждый посетитель сможет внести свой вклад в решение важных социальных и экологических проблем.

Кроме того, на бульваре Дмитрия Донского гости фестиваля смогут воспользоваться услугами "фотостойки с нейросетью", которая позволит им примерить на себя образ волонтера. Это не только увлекательное развлечение, но и возможность почувствовать себя частью большого добровольческого движения.

Отдельного внимания заслуживают мастер-классы и настольные игры, которые будут проводиться ежедневно на площадке форума-фестиваля в СВАО. Здесь каждый желающий сможет не только познакомиться с различными аспектами волонтерской деятельности, но и попробовать свои силы в первой в России настольной игре о добровольчестве "Волонтеры в городе".

Телеграм канал

1 августа 2024, 10:20
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связеи? и молодежнои? политики города Москвы
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