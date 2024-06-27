На причалах Москвы начинаются тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные"

Занятия будут проходить регулярно на пяти локациях. Опытные тренеры помогут избежать ошибок при выполнении упражнений.

С 2 июля начнутся тренировки, которые пройдут в рамках проекта «Спортивные выходные». Основными местами, где тренеры проведут занятия, станут причалы. Отметим, что мероприятия являются частью масштабного столичного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» .

Всех, кто желает принять участие в тренировках, приглашают на одну из живописных локаций: причалы Нагатинского Затона, Братеевской и Краснопресненской набережных, набережной Марка Шагала и в парке «Печатники». Инструкторы будут проводить занятия по двум основным направлениям: йога и танцы. Гостям напоминают. Что не обходима предварительная регистрация.

27 июня в рамках реализации проекта «Спортивные выходные», организованного совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, пройдет танцевальная тренировка. Для участия в акции «Причаливай к спорту» также потребуется предварительная регистрация. Подобное решение направлено на исключение очередей.

Летний сезон тренировок стартовал на 29 площадках столицы. Локации выбраны из числа точек притяжения. В настоящее время занятия на свежем воздухе проходят в парке Победы, на территориях Центрального рынка, гастрокластера «Три вокзала. Депо», Культурного центра ЗИЛ и на других площадках.

Если же посетить площадки не получается, то тренироваться можно и дома. Каждый будний день проходит трансляция утренней зарядки. Кроме того, пользователи могут присоединиться к мастер-классам по разным видам спорта, а также к медитациям. Все эфиры сохраняются, их можно посмотреть в любое удобное время. Они всегда доступны на официальном канале проекта «Спортивные выходные».

Напомним, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продлится до 8 сентября. Принять участие в мероприятиях может каждый желающий. Интересное занятие найдется для каждого участника, любого возраста. Праздники, конкурсы, мастер-классы проходят почти во всех районах столицы.