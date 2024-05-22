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Воскресенье 30 июня

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74 дома по программе реновации расселено в Москве с начала года

74 дома по программе реновации расселено в Москве с начала года
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Жители столицы получают новые квартиры с отделкой, выполненной в соответствии с утвержденными стандартами.

С начала текущего года в 35 районах и поселениях Москвы, кроме Центрального и Троицкого округов, было расселено 74 дома. Они вошли в программу реновации, которая реализуется на территории столицы.

В НАО и ЮВАО расселено по 18 домов, в СВАО — 10. Два дома уже снесли, остальные готовят к демонтажу. На их месте в скором времени построят новые дома, а также объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники, общественные пространства и учреждения для дополнительных занятий творчеством. Об этом сообщает столичный департамент градостроительной политики.

«Всего в расселенных домах проживали более 11,5 тысячи человек. Всем переселяющимся жителям предоставляются равнозначные квартиры с готовой отделкой, выполненной в строгом соответствии с утвержденными мэром Москвы стандартами программы реновации. Благодаря этому переезжающим не надо тратить время на ремонт», — уточнили в ведомстве.

Всего же, благодаря подобным комфортным условиям для переезда, расселено 645 жилых домов. Из этого числа демонтировано 430 зданий. Более 140 тысяч жителей отпраздновали новоселье, перебравшись в современные квартиры.

Напомним, что программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается миллиона москвичей, которые проживают в 5176 домах. Все эти объекты недвижимости планируется расселить, а на их месте возвести новые, комфортные многоэтажные дома. По итогам прошлого года под заселение передали 59 новостроек, обеспечив жильем свыше 47 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил профильным ведомствам увеличить темпы реализации программы реновации на территории столицы в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

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22 мая 2024, 16:20
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
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