Современный физкультурно-оздоровительный комплекс построят на улице Молдагуловой

Объект будет располагаться возле станции метро "Выхино". Его построят на средства инвестора.

Подготовлен градостроительный план земельного участка, на котором будет построен современный спортивный комплекс. Об этом сообщает столичный комитет по архитектуре и градостроительству.

«Новый спортивный объект возведут на площади 0,56 гектара по адресу: улица Молдагуловой, владение 5б. Его общая площадь составит более восьми тысяч квадратных метров, из которых 4,2 тысячи квадратных метров займет физкультурно-оздоровительный комплекс. Высота здания не превысит четырех этажей», — отметили в ведомстве.

Физкультурно-оздоровительный комплекс станет частью многофункционального центра. В нем планируется разместить объекты здравоохранения, а также точки общественного питания и офисы.

Инвестора, за счет которого будет проведено строительство объекта, определят в ходе торгов. Физкультурно-оздоровительный комплекс, входящий в состав многофункционального комплекса, поможет сформировать в районе развитую инфраструктуру.

Важна реализация проекта и для создания новых рабочих мест. Люди получат возможность жить и работать в границах одного района.

Стоит отметить, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о наличии в городе более 29 тысяч зон для активного отдыха. В период с 2023 по 2025 запланировано завершение строительства еще 50 объектов.

На территории столицы также продолжают возводить образовательные комплексы. В Бескудниковском районе построят центр, который рассчитан на 1350 учащихся. Предусмотрено, что из этого 1000 детей будут школьного возраста, остальные – дошколята. При этом все будут иметь доступ к современному оборудованию, необходимому для обучения.

Комплекс улучшит социальную инфраструктуру района и обеспечит почти полторы тысячи детей местами в современном здании. При строительстве учитывают грамотное зонирование пространства, возможность создания многофункциональных и комфортных учебных кабинетов.

Важно отметить, что образовательный комплекс, как и многофункциональный центр, строятся на средства инвесторов.