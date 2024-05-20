Современный физкультурно-оздоровительный комплекс построят на улице Молдагуловой

Подготовлен градостроительный план земельного участка, на котором будет построен современный спортивный комплекс. Об этом сообщает столичный комитет по архитектуре и градостроительству.
«Новый спортивный объект возведут на площади 0,56 гектара по адресу: улица Молдагуловой, владение 5б. Его общая площадь составит более восьми тысяч квадратных метров, из которых 4,2 тысячи квадратных метров займет физкультурно-оздоровительный комплекс. Высота здания не превысит четырех этажей», — отметили в ведомстве.
Физкультурно-оздоровительный комплекс станет частью многофункционального центра. В нем планируется разместить объекты здравоохранения, а также точки общественного питания и офисы.
Инвестора, за счет которого будет проведено строительство объекта, определят в ходе торгов. Физкультурно-оздоровительный комплекс, входящий в состав многофункционального комплекса, поможет сформировать в районе развитую инфраструктуру.
Важна реализация проекта и для создания новых рабочих мест. Люди получат возможность жить и работать в границах одного района.
Стоит отметить, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о наличии в городе более 29 тысяч зон для активного отдыха. В период с 2023 по 2025 запланировано завершение строительства еще 50 объектов.
На территории столицы также продолжают возводить образовательные комплексы. В Бескудниковском районе построят центр, который рассчитан на 1350 учащихся. Предусмотрено, что из этого 1000 детей будут школьного возраста, остальные – дошколята. При этом все будут иметь доступ к современному оборудованию, необходимому для обучения.
Комплекс улучшит социальную инфраструктуру района и обеспечит почти полторы тысячи детей местами в современном здании. При строительстве учитывают грамотное зонирование пространства, возможность создания многофункциональных и комфортных учебных кабинетов.
Важно отметить, что образовательный комплекс, как и многофункциональный центр, строятся на средства инвесторов.