1 июня в столице начнется фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Площадки будут работать во всех округах. Для гостей подготовлены мастер-классы, спортивные соревнования, экскурсии и многое другое.

В первые летние выходные гости и жители Москвы могут принять участие в мероприятиях, которые пройдут в рамках фестиваля. Он продлится до 8 сентября текущего года и станет рекордным по количеству дней.

На Никитском бульваре пройдет выставка-продажа работ современных художников. Для самых маленьких гостей проведут мастер-классы по рисованию.

В саду имени Н.Э. Баумана на территории спортивной зоны состоятся состязания по настольному теннису. Для участников подготовлены пять специальных столов.

В Измайловском парке в выходные начнутся обучающие занятия по фехтованию. Их основная задача — рассказать об истории и базовых принципах этого древнего искусства владения ручным холодным оружием, а также познакомить гостей с инвентарем и некоторыми индивидуальными упражнениями.

На Фестивальной площади ландшафтного парка «Митино» пройдет тестирование, которое поможет определить уровень владения современными ИТ-технологиями. Принять участие смогут гости в возрасте от шести до 17 лет. На этой же площадке состоится занятие по моделированию в виртуальной реальности, конструированию и программированию роботов .

На танцевальной площадке парка «Митино» состоится интерактивный спектакль «Там, на неведомых дорожках». В сюжет легли всем известные русские народные сказки. Для гостей также подготовят фотозоны, мастерские народных ремесел и игры на воздухе.

Напомним, что фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит почти во всех столичных округах. Организаторам предлагают сконцентрировать людей в точках притяжения: на площадках, в парках, скверах и бульварах. За все время, пока будет длиться фестиваль, пройдет больше 40 типов мероприятий различной направленности: концерты, кинопоказы, мастер-классы, спортивные соревнования, тренировки, лекции, экскурсии, интеллектуальные игры, квесты и викторины.

Принять участие в мероприятиях может каждый желающий. Важно помнить, что перед посещением некоторых занятий потребуется предварительная электронная регистрация.