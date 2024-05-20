Гостей и жителей столицы приглашают на фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

В программе, подготовленной для реализации в период с 5 по 9 июня, мастер-классы, экскурсии и спортивные занятия.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продолжается. Для жителей и гостей столицы подготовлена насыщенная развлекательная программа, которая позволит найти занятие для любого человека.

На Тверской бульвар приглашают тех, кто готов узнать последние бьюти-тренды, познакомиться с новинками российских дизайнеров и научиться составлять образы. Запланированы также занятия спортом на открытых площадках и зажигательные танцы под современную музыку.

В 16-м микрорайоне Зеленограда состоятся обучающие занятия по вязанию пледов для недоношенных малышей. Участников научат работать со специальной петельной пряжей, при использовании которой не требуется крючок или спицы. Все изделия позже будут переданы в благотворительный фонд.

В парке «Бригантина», расположенном по адресу: Коптевский бульвар, 18, будут проходить мастер-классы по рисованию картин. На этой же площадке состоится лекция для любителей животных под названием «Осторожно, зайцы в городе!».

На открытой площадке улицы Авиационной специалисты проведут обучающее занятие для кулинаров и всех, кто любит готовить. Гости смогут своими руками сделать конфеты и мороженое.

В парке «Ангарские пруды» состоятся психологические тренинги. Участникам предложат выполнить упражнения, ориентированные на развитие важных психологических качеств и навыков. Для эффективности обучения во время занятий будут чередоваться все формы деятельности: общение, игра, обучение и труд.

На этой же площадке пройдет лекция под названием «Открытие и развитие бизнеса». Гости узнают, с чего начать свое дело и как ориентироваться в современном бизнесе.

На территории спортивной площадки «Северное Тушино» проведут групповые занятия для людей старшего возраста. Специально разработанные программы направлены на поддержание активности организма, развитие подвижности суставов, укрепление мышц и повышение их гибкости.

В парке «Горка» для начинающих будут проходить занятия по йоге. Упражнения на открытом воздухе помогут расслабиться и укрепить мышечный корсет.