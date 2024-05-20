В первый день лета откроется новый сезон в зеленом театре ВДНХ

Для зрителей подготовлена насыщенная программа, включающая концерты музыкантов, театральные постановки и творческие вечера.

Новый сезон в зеленом театре ВДНХ стартует 1 июня. В современном концертном зале под открытым небом на протяжении всего лета будут проходить выступления комиков, артистов, музыкантов и певцов.

Стоит отметить, что легендарная концертная площадка внесена в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Появился первый зеленый театр в 1939 году. Временное деревянное строение выглядело изящно. Площадку использовали в качестве сцены артисты Московского театра оперетты, музыканты ансамбля Леонида Утесова и другие звезды советской и зарубежной эстрады.

В 1954 году деревянное здание пришло в негодность, поэтому было принято решение отреставрировать его. После завершения всех работ зеленый театр преобразился. Специалисты увеличили сцену и количество посадочных мест. К новому объекту также пристроили дополнительные залы для репетиций, складские и гримерные помещения. Концертная программа отреставрированного театра началась в день открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки — 1 августа 1954 года.

На престижной московской сцене выступали Аркадий Райкин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова, Государственный симфонический оркестр СССР, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, ансамбль под руководством Исаака Дунаевского, Государственный академический ансамбль народного танца Игоря Моисеева, Московский театр оперетты, артисты оперы и балета Большого театра.

В период с 1991 по 2014 год зеленый театр вновь переживал забвение: здание ветшало, как и зрительный зал. В 2016 году объект закрыли для проведения реставрации. С 2019 площадка заработала в полную силу. Сейчас на сцене под открытым небом вновь звучит музыка самых разных стилей и жанров, выступают популярные эстрадные артисты, знаменитые оперные певцы и рок-музыканты. На выступления приходят как гости, так и жители Москвы.