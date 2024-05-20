В эколого-просветительском центре "Царская пасека" готовы раскрыть секреты правильного меда

Гостей приглашают на экскурсии и мастер-классы, во время которых можно узнать подробности из жизни пчел, познакомиться с филинами и потрогать пробковое дерево.

В Москве продолжает работу сеть центров, посетители которых получают возможность узнать больше о природе и ее обитателях. Гостям предлагают принять участие в экскурсиях, мастер-классах и специализированных квестах.

Один из таких центров располагается на территории природно-исторического парка «Измайлово». Стоит отметить, что во время правления Алексея Михайловича из династии Романовых на территории парка находился царев пчельник, мед из которого поставлялся к государеву столу. 200 лет спустя Императорское русское общество акклиматизации животных и растений основало здесь Измайловскую опытную пасеку. До первой половины XX века здесь обучали пчеловодов и проводили выставки, а выдающиеся ученые совершали открытия.

Вдоль дорожек экоцентра расположены стенды с информацией, фотографии и экспонаты. В саду также оборудованы вольеры с белками, совами и краснокнижными филинами. На территории имеется действующая пасека. В ее составе 25 ульев, в каждом из которых живет полноценная пчелиная семья. Важно отметить, что весь собранный мед остается в распоряжении насекомых. Запасы у них не отбирают.

«У каждой пчелиной семьи есть свой запах, и чужаков в ульи не пускают, но некоторые пчелы могут воровать у своих соседей запасы меда. Особенно незащищенными перед воровством становятся ульи, в которых по каким-то причинам нет матки. И тогда ограбленная семья может присоединиться к воришкам, чтобы уже вместе грабить других. В итоге пасека превратится в организованную банду, а это кошмар для любого пчеловода — когда никто уже не работает, а только все воруют. Внимательные пчеловоды стараются не допускать подобных ситуаций», — объясняет сотрудник экоцентра.

Для безопасности посетителей им не разрешают подходить близко к ульям с пчелосемьями. Для наблюдения за жизнью насекомых оборудован специальный домик с прозрачными стенами. В нем живут «добрые» пчелы карпатской породы. Они максимально лояльны к человеку.

Экскурсии по экоцентру проводятся на безвозмездной основе, но необходима предварительная регистрация.