В вагонах столичного метро кондиционеры перевели на летний режим работы

Температуру воздуха в подземке контролирует лаборатория микроклимата.

К началу жаркого сезона начали готовить систему вентиляции Московского метрополитена. Кондиционеры переведены на летний режим работы. В вестибюлях столичной подземки сняты вторые двери, защищающие станции от холодного воздуха зимой.

«В транспорте должно быть комфортно в любое время года, поэтому мы снимаем вторые двери в вестибюлях, чтобы увеличить воздухообмен на станциях, и делаем все необходимое, чтобы даже в жару в метро поддерживалась прохлада», — уточнили в мэрии Москвы.

До осени вторые двери будут находиться на хранении. За это время их, если потребуется, отремонтируют и обновят. Установка будет проведена поздней осенью.

В рамках подготовки к летнему сезону также промыты фасады и остекление всех станций.

«Температуру в столичном метро контролирует отдельное подразделение — лаборатория микроклимата. Оно следит за качеством воздуха во всем метрополитене. Также при наступлении жарких дней на усиленный режим работы переводим тоннельную вентиляцию. Продолжаем обеспечивать комфортные поездки для пассажиров, как поручил Сергей Собянин», — отметили в столичной мэрии.

Стоит отметить, что кондиционеры установлены в более чем 60 процентах поездов.

Напомним, что весной текущего года на всех станциях столичного метрополитена были установлены специальные указатели. Они помогают найти нужный вход по порядковому номеру. До этого нововведения пассажирам приходилось ориентироваться только по названиям ближайших улиц или же по местам притяжения. Не для всех подобная система навигации была удобной. После ее появления стало легче ориентироваться на станциях, имеющих несколько входов.

На крупных пересадочных узлах, в том числе расположенных рядом со станциями Московских центральных диаметров, специалисты внедряют технологию сквозной нумерации. Она подсказывает номера выходов, которые располагаются на соседней станции. Столичный метрополитен продолжают трансформировать для того, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально комфортно, пользуясь данным видом транспорта.