Дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке приведут в порядок

Объект не только капитально отремонтируют, но и отреставрируют, воссоздав исторический облик здания.

На территории Пресненского района стартовали работы по приведению в порядок дома артистов Государственного академического Большого театра России. Объект, расположенный по адресу: Брюсов переулок, 7, будут не только капитально ремонтировать, но и реставрировать. Здание внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Девятиэтажный дом был построен по проекту архитектора Алексея Щусева в начале прошлого века. Его общая площадь составляет 6228,4 квадратного метра. Объект состоит из трех корпусов, которые соединены между собой. Фасады имеют декоративные элементы, по бокам дома расположены эркеры.

«Дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке на протяжении многих лет являлся центром притяжения деятелей искусства. Знаменитые жильцы создавали здесь свои произведения и вдохновлялись на новые творческие свершения. Со временем здание стало нуждаться в реставрации и ремонте. Сейчас завершается установка лесов, ведутся подготовительные работы в подъездах», — отметили в департаменте культурного наследия города Москвы.

Все работы, которые проводятся в рамках капитального ремонта и реставрации, планируется завершить до конца текущего года.

«Реставрацию фасадов и подъездов в доме в Брюсовом переулке проведут по уникальному проекту. Мы планируем применить самые современные технологии и материалы. Например, для воссоздания утраченных элементов будет использована технология 3D-печати. Благодаря этому нововведению создадим точные копии фрагментов декора за короткий срок. Мы постараемся произвести работы бережно, не беспокоя жителей. Сохранение объектов культурного наследия является для нас приоритетным направлением», — уточнили в столичном управлении реализации проектных решений Фонда капитального ремонта.

Напомним, что в советские годы данный дом считался элитным. Квартиры в нем получали работники Большого театра. В разное время в доме жили балерины Ольга Лепешинская и Людмила Власова, оперные певцы Иван Козловский и Александр Пирогов, певицы Надежда Обухова и Антонина Нежданова, а также дирижеры Николай Голованов, Александр Мелик-Пашаев и многие другие знаменитости.