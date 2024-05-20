В Москве обновлено более 50 домов с конструктивными и декоративными аттиками

Для приведения в порядок таких строений требуется особый подход и аккуратность при выполнении работ.

На территории столицы продолжается реализация программы капитального ремонта жилого фонда. Специалистам приходится сталкивать в работе с нестандартными архитектурными элементами. В Москве уже приведены в порядок 52 дома с аттиками, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Напомним, что аттик – конструктивная деталь здания. Это специальная надстройка, стенка, возводимая над венчающим карнизом дома.

Одним из таких объектов стал дом, расположенный по адресу: улица Мантулинская, 12. Пятиэтажное здание построили в 1926 году. Оно стало частью масштабного проекта по возведению рабочего поселка Нижняя Пресня.

Специалистами столичного Фонда капитального строительства была проведена работа по сохранению исторического облика здания при проведении ремонта. Был разработан индивидуальный проект, учитывающий все особенности дома. Стены расчистили, промыли, обработали и окрасили. Для покрытия фасада была выбрана краска светлого оттенка. Особое внимание при ремонте специалисты уделили мезонинам, которые венчают декоративные аттики.

Еще одним объектом с аттиками, который было капитально отремонтирован, стал дом по адресу: улица Костякова, 8/6. Восьмиэтажное строение возведено в 1961 году по типовому проекту, в который были добавлены необычные декоративные элементы. На его главном фасаде расположены ризалиты, украшенные межэтажными карнизами, и два сквозных проезда. Дворовые фасады украшены карнизом, а входную группу дома подчеркивают порталы. Треугольные аттики располагаются по всему фасаду строения.

Специалисты из Фонда капитального ремонта перед началом работ сформировали специальный проект, при реализации которого все исторические элементы и особенности здания были сохранены. В порядок приведен фасад, установлены новые окна в местах общего пользования, заменена напольная плитка балконов. В чердачных помещениях дома налажен температурно-влажностный режим. Заменена обрешетка и кровельное покрытие.