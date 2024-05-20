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В Перове по программе реновации построят стоматологическую поликлинику

В Перове по программе реновации построят стоматологическую поликлинику
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Объект будет возведен по новому столичному стандарту. Он предполагает размещение посещаемых кабинетов на нижних этажах, а административных – на верхних.

Первая столичная поликлиника по программе реновации появится в районе Перово в ближайшее время. Все работы планируют завершить в 2025 году. Объект, который будет располагаться по адресу: улица Новогиреевская, участок 30/1, построят в соответствии со столичной Адресной инвестиционной программой.

«Благодаря столичной программе реновации не только улучшаются жилищные условия москвичей, но и формируется новая городская среда. Стоматологическая поликлиника будет рассчитана на 642 посещения в смену. Общая площадь соцобъекта составит около четырех тысяч квадратных метров. Им смогут пользоваться как будущие новоселы квартир по программе реновации, так и жители близлежащих кварталов», — пояснили в мэрии Москвы.

Для того, чтобы в поликлинике можно было пройти все необходимые обследования, планируется установить современное оборудование, в том числе дентальный рентгеновский аппарат.

«Строительство объектов здравоохранения в Москве охватывает все направления, начиная от поликлиник и заканчивая крупнейшими многопрофильными стационарами. Поликлиники возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или там, где здания не подлежат реконструкции», — уточнили в столичном департаменте строительства.

Примечательно, что поликлинику в Перове возведут по новому московскому стандарту. Внутри помещения планируется провести специальное зонирование, чтобы в будущем исключить образование очередей. Кабинеты самых посещаемых специалистов оборудуют на первых этажах здания. Наверху же будут располагаться административные помещения и зоны отдыха для сотрудников учреждения здравоохранения.

Напомним, что столичная программа реновации предполагает переселение людей из старых домов в новые. Население получает не только комфортное жилье, но и доступную социальную инфраструктуру. Рядом с домами возводятся школы, детские сады и поликлиники.

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20 мая 2024, 15:30
Никеричев Андрей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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