Новый дом по программе реновации возведут на Армавирской улице

Детали шумного развода Алсу и Абрамова Тесты Скандал из-за "внебрачно сына" Абдулова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Среда 10 июля

15:42"Устал выступать на чужбине": оскандалившийся Меладзе решил вернуться в Россию 14:45"Пусть подавятся": попавший под санкции Газманов рассказал о судьбе квартире в Юрмале 14:12Ешь, гуляй, дыши: в эти выходные гастрономические улицы Москвы будут пешеходными 12:54Газманов озвучил необычную деталь своего гастрольного райдера 12:51Знаменитый актер из сериала "Глухарь" скончался из-за тяжелой болезни 12:30Тест для поклонников Никулина: хорошо ли вы помните советский фильм "Ко мне, Мухтар!"? 11:08Тест для любителей советского кино: угадайте любимый фильм по строфе из песни 10:44Вся колода: обнародован список поддерживающих жену иноагента Пугачеву артистов 10:23Харламов поседел на глазах после тайной свадьбы с Ковальчук 09:03"Во благо": Боня откровенно высказалась о конфликте Алсу и Решетовой из-за мужчины 06:23Юрий Стоянов отмечает 67-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни артиста 03:10Старшая дочь из-за жесткой травли поставила ультиматум Джигану и Самойловой 02:33Zea: на берегу Москвы-реки открылась средиземноморская марина 00:14"У нее разбито сердце": стало известно о конфликте Кейт Миддлтон и принца Уильяма 22:44Спустя 19 лет: объявлено о возвращении тяжелобольного Губина на сцену 22:00Скандалист Кологривый сделал заявление о романе с Муцениеце: Обычное дело 21:11Несостоявшаяся свекровь сурово высказалась о Решетовой на фоне скандала с Алсу 20:53С уехавшей из России Бузовой случилась беда: Как же так? 20:21ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете фильм "А зори здесь тихие"? Ответьте на 10 вопросов! 19:30Недавно родившая жена Петросяна выкатила перед публикой округлившийся живот: Беременны 18:41"Зачем?": почему Якубович не дает деньги работающей в забегаловке внучке 17:12Жена Костомарова предъявила третьего мальчика: Счастье! 17:03Дом Пугачевой в ипотеку: артистка тщетно пытается избавиться от особняка в Подмосковье 16:09Лера Кудрявцева раскрыла настоящую любовницу мужа Алсу 15:19"Козлина бухая": избитый любовником жены Солнцев собирается отнять у нее сына 14:21Тест: угадайте советский фильм по кадру с автобусом и трамваем 13:33415 процентов пенсии: с орденом "За заслуги перед Отечеством" Цой получила много льгот 13:05Москвичей и гостей столицы научат готовить национальные блюда в рамках фестиваля "Вкусы России" 12:42Москвичам расскажут о работе городского хозяйства на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" 12:12Без вентилятора и кондиционера: Аринбасарова поделилась старым способом охлаждения дома в зной 11:58Муцениеце дала сигнал о воссоединении с Прилучным после громкого развода 10:17Покинувшая Россию Алла Пугачева регулярно звонит тяжелобольному артисту 09:31Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля 08:55[Тест] для знатоков фильма "Бриллиантовая рука": проверьте свою внимательность 08:52Бородина сделала откровенное заявление после известия об изменах Омарова 06:21Есть ли надежда на примирение Яна Абрамова и Алсу? 03:06Естественность и искренний интерес: как выстроить доверительные отношения с любым человеком? 00:35"Он ее не заслуживает": Лопес недвусмысленно намекнула на причину размолвки с Аффлеком 22:40Пошла на примирение? Сообщение Муцениеце на фоне суда с Прилучным озадачило народ 22:03[ТЕСТ] по фильму "Свадьба в Малиновке": хорошо ли вы знаете этот советский кинохит? 21:19Оскандалившийся хирург Хайдаров вышел победителем из грязного дела 20:19"Ее обманули": ложь вынудила Алсу принять неожиданное решение во время развода 20:16Взявшая пример с Алсу Бородина не стала молчать: Вранье 18:38"Валерия ушла от меня": вскрывшаяся правда разрушила новый роман Омарова 17:55Знаменитую приму-балерину Волочкову ограбили: расправа неизбежна 17:01"Виноваты оба": Чумаков выдал правду о разводе Алсу и Яна Абрамова 16:36Получившая иск психолог Степанова пнула нового спутника Решетовой: Шкурность 15:43"Это ее сильно подорвало": отец о страданиях Жанны Фриске перед смертью 14:32Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж 14:15Пропавшую Ирину Шейк внезапно "нашли" в Челябинской области
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Новый дом по программе реновации возведут на Армавирской улице

Новый дом по программе реновации возведут на Армавирской улице
4

В рамках реализации программы реновации в Люблине уже получили ключи от новых квартир жители 35 старых домов.

Подготовлен градостроительный план участка, на котором будет возведена новостройка. Дом построят по программе реновации на улице Армавирской, сообщает комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,32 гектара по адресу: улица Армавирская, земельный участок № 27/23. В районе Люблино развитая транспортная сеть и городская инфраструктура. Новый дом будет находиться рядом со школами и детскими садами, что станет большим подспорьем для молодых семей. Его предельная площадь составит около 20 тысяч квадратных метров», – уточнили в ведомстве.

Всего в Люблине новые квартиры по программе реновации получат 29,7 тысяч москвичей, проживающих в 152 домах.

«Более 7,1 тысячи жителей Люблина уже стали обладателями жилья в 11 новостройках — это больше, чем в других районах столицы. Они проживали в 35 старых домах»,– пояснили в столичном департаменте строительства.

Например, на Ставропольской три года назад был построен современный дом в рамках программы реновации. Всего для переселения на данном объекте было передано 324 квартиры, включая жилье для маломобильных граждан.

Отметим, что Москва является одним из лидеров среди всех регионов Российской Федерации по темпам и объемам строительства. Только за последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

Программа была утверждена в конце лета 2017 года. Она касается почти миллиона жителей Москвы. В рамках реализации намеченных планов будет расселено 5176 домов.

В прошлом году под заселение передано 59 новостроек, новоселье отпраздновали свыше 47 тысяч человек. При этом мэр Сергей Собянин поручил вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.

Подпишись в Telegram

20 мая 2024, 15:25
Новиков Владимир / АГН Москва / www.mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В районах Внуково и Коммунарка построят три физкультурно-оздоровительных комплекса

В районах Внуково и Коммунарка построят три физкультурно-оздоровительных комплекса
Все объекты будут возведены в рамках реализации проекта "Спорт Москвы" за счет городского бюджета. До конца 2028 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) будут построены три физкультурно-оздоровительных комплекса.

В районе Крюково до конца года введут в эксплуатацию спортивный комплекс "Горизонт"

В районе Крюково до конца года введут в эксплуатацию спортивный комплекс "Горизонт"
Сейчас готовность объекта составляет 80 процентов. Завершаются отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Спортивный комплекс «Горизонт», строящийся в рамках реализации государственной программы «Спорт Москвы» за счет городской казны, будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

Организаторам фестивальных мероприятий в ЦАО готовы бесплатно предоставить площадки

Организаторам фестивальных мероприятий в ЦАО готовы бесплатно предоставить площадки
Сцену, амфитеатр или поле могут арендовать на безвозмездной основе те, кто сможет провести мероприятие для жителей и гостей столицы. В рамках проведения фестиваля «Лето в Москве.

Чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" объединил более семи тысяч человек

Чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" объединил более семи тысяч человек
Финал чемпионата пройдет в сентябре. В нем сразятся 48 сильнейших игроков. Больше семи тысяч человек посетили игру «Камень, ножницы, бумага».

На площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" проходят спортивные и интеллектуальные игры

На площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" проходят спортивные и интеллектуальные игры
Тематические занятия проходят в разных районах столицы. Принять участие может каждый желающий. В столице продолжается фестиваль «Лето в Москве.

Жители столицы выбрали лучшие беговые маршруты в парках Москвы

Жители столицы выбрали лучшие беговые маршруты в парках Москвы
Голосовать можно было за любой из 18 парков, в которых люди чаще всего занимаются спортом, в том числе пробежками. В Москве подведены итоги голосования «Бегом в парк! Лучшие маршруты для любителей спорта».

Выбор читателей

09/07ВтрТест: угадайте советский фильм по кадру с автобусом и трамваем 09/07Втр[Тест] для знатоков фильма "Бриллиантовая рука": проверьте свою внимательность 09/07ВтрНедавно родившая жена Петросяна выкатила перед публикой округлившийся живот: Беременны 09/07ВтрБез вентилятора и кондиционера: Аринбасарова поделилась старым способом охлаждения дома в зной 08/07ПндЗнаменитую приму-балерину Волочкову ограбили: расправа неизбежна 09/07ВтрЖена Костомарова предъявила третьего мальчика: Счастье!