Новый дом по программе реновации возведут на Армавирской улице

В рамках реализации программы реновации в Люблине уже получили ключи от новых квартир жители 35 старых домов.

Подготовлен градостроительный план участка, на котором будет возведена новостройка. Дом построят по программе реновации на улице Армавирской, сообщает комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,32 гектара по адресу: улица Армавирская, земельный участок № 27/23. В районе Люблино развитая транспортная сеть и городская инфраструктура. Новый дом будет находиться рядом со школами и детскими садами, что станет большим подспорьем для молодых семей. Его предельная площадь составит около 20 тысяч квадратных метров», – уточнили в ведомстве.

Всего в Люблине новые квартиры по программе реновации получат 29,7 тысяч москвичей, проживающих в 152 домах.

«Более 7,1 тысячи жителей Люблина уже стали обладателями жилья в 11 новостройках — это больше, чем в других районах столицы. Они проживали в 35 старых домах»,– пояснили в столичном департаменте строительства.

Например, на Ставропольской три года назад был построен современный дом в рамках программы реновации. Всего для переселения на данном объекте было передано 324 квартиры, включая жилье для маломобильных граждан.

Отметим, что Москва является одним из лидеров среди всех регионов Российской Федерации по темпам и объемам строительства. Только за последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

Программа была утверждена в конце лета 2017 года. Она касается почти миллиона жителей Москвы. В рамках реализации намеченных планов будет расселено 5176 домов.

В прошлом году под заселение передано 59 новостроек, новоселье отпраздновали свыше 47 тысяч человек. При этом мэр Сергей Собянин поручил вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.