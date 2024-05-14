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Гостей и жителей Москвы приглашают присоединиться к культурной акции "Ночь в музее"

Гостей и жителей Москвы приглашают присоединиться к культурной акции "Ночь в музее"
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В рамках проекта будет работать около 160 площадок. Программы подготовят музеи, галереи, библиотеки, парки и школы искусств.

Традиционная акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 18 мая. Каждый год для жителей и гостей столицы проводят экскурсии, мастер-классы, концерты и лекции. 2024 не стал исключением, сообщили в мэрии Москвы.

«Всего к акции в этом году присоединится около 160 городских площадок: музеев, галерей, библиотек, парков, культурных центров и школ искусств. Впервые программу дополнят самокатными маршрутами, благодаря которым гости смогут посетить больше интересных локаций и событий», — уточнили в ведомстве.

В 18.30 на территории усадьбы Кускова начнется специальная программа. Гостей приглашают на музыкальный вечер «Джаз и не только».

В 19.00 на площадке Государственного музея В.В. Маяковского начнется показ литературной постановки «Я сам. Маяковский». В основу спектакля легли известные произведения поэта.

С 19.00 до 20.30 на парадном крыльце Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» будет проходить арт-перформанс «Быть семьей». С 22.30 гостей приглашают принять участие в экскурсии «Ночное Царицыно».

В 20.00 в Музее-квартире И.Д. Сытина начнется лекция, посвященная кинематографу первых десятилетий прошлого века. Гости смогут увидеть фрагменты лент того времени.

В 20.00 в Доме-музее Марины Цветаевой проведут экскурсию по местам, которые связаны с жизнью и творчеством поэтессы.

С 21.00 в кинозале Государственного Дарвинского музея стартует мастер-класс «Ночь в объективе». Всем желающим расскажут, как снимать портреты, звезды, салюты и многое другое. На вопросы слушателей ответят профессиональные фотографы с большим опытом работы.

В 22.00 на территории сада Государственного музея А.С. Пушкина можно будет услышать стихи великого поэта. Принять участие в марафоне сможет каждый желающий.

Во время акции «Ночь в музее» большинство учреждений проведут специальную программу в период с 18.00 до 02.00. 18 мая все гости смогут бесплатно посетить музеи и выставочные залы, которые подведомственны городу.

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14 мая 2024, 16:05
Киселев Сергей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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