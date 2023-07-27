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Квартиры в доме по реновации на улице Молодцова получат 280 человек

Квартиры в доме по реновации на улице Молодцова получат 280 человек

Новостройку возвели в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы.

До конца 2023 года квартиры в доме на улице Молодцова получат 280 человек. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что это уже шестая новостройка в Южном Медведкове, возведенная в рамках программы реновации. На улице Молодцова это третий новый дом.

В новостройке 168 квартир: 65 однокомнатных, 96 "двушек" и семь трехкомнатных. Некоторые квартиры оборудованы для маломобильных жильцов. Также в здании оборудовано подземное парковочное пространство на 66 мест.

Придомовая территория благоустроена. Во дворе установили детскую и спортивную площадки, обустроили зону отдыха.

Новостройка находится рядом с парками "Яуза", "Свиблово" и "Чермянка". До станции метро "Медведково" можно доехать на общественном транспорте за 10 минут.

Левкин уточнил, что в районе Южное Медведково под заселение по реновации передали пять новостроек. Два дома построили на улице Молодцова, столько же в проезде Дежнева и один на Полярной улице.

В Южном Медведкове полностью расселено шесть ветхих домов. Из них четыре уже демонтировали.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что 12 тысяч участников программы реновации скоро переедут в новые квартиры. Для переселенцев возвели 20 новостроек.

Лидерами по количеству переданных под заселение домов станут Юго-Восточный и Северо-Восточный административные округа (ЮВАО и СВАО). Переехали или находятся в процессе переезда более 127 тысяч человек.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов, построенных более 50 лет назад.

Переселенцы получают квартиры с полной отделкой класса комфорт. На кухне установлены электрические плиты, в санузлах – вся необходимая сантехника.

Москвичи переезжают в пределах своего района. Они продолжают пользоваться теми же объектами социальной и транспортной инфраструктуры, местами отдыха и торговыми центрами.

Реновация разделена на несколько этапов. Первый продлится до 2025 года, второй завершится к 2029 году. Полностью переселение завершится в 2032 году.

27 июля 2023, 16:50
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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