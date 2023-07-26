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Собянин: Более 12 тыс москвичей скоро переедут в новые квартиры по программе реновации

Собянин: Более 12 тыс москвичей скоро переедут в новые квартиры по программе реновации
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Для переселенцев возвели 20 новостроек.

В ближайшее время в новое жилье по программе реновации переедут более 12 тысяч москвичей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Начнем расселение свыше 70 домов в третьем квартале года", – уточнил градоначальник.

Собянин отметил, что программа затронет все округа Москвы. Лидерами по количеству переданных под заселение домов станут Юго-Восточный и Северо-Восточный административные округа (ЮВАО и СВАО), написал он.

"На сегодняшний день уже 127,5 тысячи жителей переехали или находятся в процессе переезда", – подчеркнул мэр.

Программу реновации утвердили в августе 2017 году. В нее вошло 5175 ветхих домов, большинство из которых построили более полувека назад. С тех пор они устарели морально и физически.

Участники программы реновации переезжают в просторные квартиры с полной отделкой класса комфорт. Город помогает им перевезти вещи. Люди переселяются в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни.

26 июля 2023, 10:47
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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