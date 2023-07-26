В поселении Московский построят дом по программе реновации

В здании будет два жилых корпуса.



Дом построят в рамках программы реновации в поселении Московский Новомосковского административного округа. Каждый корпус будет состоять из четырех секций.

Новостройка расположится по адресу: улица Никитина, дом 9. В ней будет 498 квартир: 101 однокомнатная, 303 двухкомнатные, 90 "трешек" и четыре четырехкомнатные.

Глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева отметила, что несколько квартир оборудуют для маломобильных жильцов.

"Во всех жилых помещениях выполнят отделочные работы, а также установят все необходимое оборудование, от осветительных приборов и розеток до сантехники, кухонных плит и моек", – рассказала она.

Рядом с домом обустроят детские и спортивные площадки, места для отдыха и парковочное пространство для личного транспорта. Специалисты установят во дворах малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ближайшее время новые квартиры по реновации получат более 12 тысяч москвичей. Для переселенцев из ветхого жилья возвели 20 новостроек.

Лидерами по количеству переданных под заселение новостроек станут Юго-Восточный и Северо-Восточный административные округа (ЮВАО и СВАО). В третьем квартале 2023 года начнется расселение 70 старых домов.

"На сегодняшний день уже 127,5 тысячи жителей переехали или находятся в процессе переезда", – уточнил градоначальник.



Москвичи получают квартиры с полной отделкой класса комфорт. На кухнях установлены электрические плиты, в санузлах – вся необходимая сантехника. Новоселам остается перевезти вещи.

Власти Москвы утвердили программу реновации в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов, построенных более полувека назад.

Новые дома строятся в максимально возможной близости от старых. Участники программы переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни.

Реновация продлится в три этапа. Первый завершится к 2025 году, второй продлится до 2029-го. Окончательно переселение завершится в 2032 году. Обладателями нового жилья станут около миллиона человек.