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В Москве выберут лучшие музеи и отреставрированные здания

В Москве выберут лучшие музеи и отреставрированные здания
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На портале "Активный гражданин" открылась новая серия голосований – "Лето в Москве".

В российской столице с 2014 года действует цифровой сервис "Активный гражданин". Онлайн-площадка позволяет москвичам непосредственно участвовать в решении важнейших вопросов, связанных с жизнью их любимого города. Власти многомиллионного мегаполиса непременно учитывают мнение граждан по широкому спектру тем.

Так, на портале "Активный гражданин" открылась новая серия голосований – "Лето в Москве". Участникам опросов предлагается выбрать лучшие музеи и самые красивые отреставрированные здания. "Москву называют музейной столицей мира — в городе расположено более 440 галерей и выставочных площадок", – сообщается на сайте.

Кстати, на данный момент свои голоса отдали почти 50 тысяч москвичей. На их суд представлены Музей Гаража особого назначения на ВДНХ, Музей-заповедник "Коломенское", Музейно-выставочное объединение "Манеж", Музей-панорама "Бородинская битва", Музей-заповедник "Царицыно", Государственный Дарвиновский музей и другие учреждения культуры.

На втором этапе активным граждан предстоит выбрать отреставрированные объекты культурного и исторического наследия. Сегодня в городе по соседству с современными мегаполисами можно встретить уникальные памятники деревянного зодчества, здания эпохи конструктивизма и старинные храмы.

"Над сохранением культурного и исторического наследия трудятся тысячи городских специалистов. С 2011 года они отреставрировали более 2000 зданий и сооружений столицы", – говорится на портале "Активный гражданин".

Москвичам доступны для голосования Здание бывшего Английского клуба, Церковь Воскресения Словущего на Успенском вражке, Доходный дом Голубицкой, Здание Госбанка СССР, Павильон "Физика" на ВДНХ и иные знаковые объекты российской столицы.

К слову, это уже третье голосование активных граждан в серии "Лето в Москве". До этого гражданам предлагалось выбрать идеи для активного летнего отдыха, а также места для летнего отдыха с детьми. Данный опрос состоял их трех этапов.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, горожане должны были назвать лучшие музеи, игровые площадки и веревочные городки в парках. У участников опроса была возможность не только выбрать три варианта из списка, но и предложить свои.


19 июля 2023, 13:07
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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