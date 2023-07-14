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Пятница 14 июля

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С начала года по программе реновации построили 30 домов

С начала года по программе реновации построили 30 домов
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Общая площадь новостроек – 530 тысяч квадратных метров.

Москва наращивает темпы реализации программы реновации. С начала 2023 года в эксплуатацию ввели 30 новостроек, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Шесть домов построили в Северо-Восточном административном округе (СВАО). По пять возвели на юге и севере столицы, четыре – на юго-востоке, три новых дома появилось на юго-западе.

"Благодаря этому для переселения москвичей из старого жилого фонда стало доступно еще более чем 9,1 тысячи квартир", – уточнил Бочкарев.

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) с начала 2023 года выдал 60 разрешений на строительство домов общей площадью более 2,3 миллиона квадратных метров. Глава ведомства Игорь Войстратенко отметил, что в новостройках предусмотрено 20 тысяч квартир.

Лидером по количеству будущих новых домов стал юго-восток – выдано 17 разрешений. Здания возводят в районах Капотня, Кузьминки и Люблино.

Мосгосстройнадзор контролирует все этапы строительства. Специалисты проверяют качество возводимых конструкций, соблюдение требований охраны труда, замеряют уровень шума, оценивают концентрацию вредных веществ в воздухе рядом с новостройками.

За первые шесть месяцев текущего года Центр экспертиз провел 1,6 тысячи проверок. Выявлено 586 нарушений – все они устранены.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

Квартиры по реновации получили уже 127,5 тысячи москвичей, сообщил ранее мэр Сергей Собянин. По его словам, в июне переселение начали 12 тысяч человек из 99 старых домов.

На месте снесенных зданий возводят 81 новостройку. Квартиры в них получат более 45 тысяч человек.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов. Они построены более полувека назад – жилье в них устарело морально и физически.

Участникам программы передают жилье с полной отделкой класса комфорт. Новые дома расположены в непосредственной близости от старых, поэтому переселенцы сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, станциями метро и остановками наземного транспорта, торговыми центрами и местами отдыха.

14 июля 2023, 13:21
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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