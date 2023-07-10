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Собянин: Более 127 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации

Собянин: Более 127 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации
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Частично или полностью расселено 795 ветхих домов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые квартиры получили или находятся в процессе оформления 127,5 тысячи участников программы. С начала 2023 года переезжать в новое жилье начали более 20 тысяч человек, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

"Из них в июне приступили к переселению около 12 тысяч жителей 99 домов", – уточнил мэр.

В первом полугодии договоры с городом заключили 16,5 тысячи москвичей. Больше всего переселенцев в Юго-Восточном, Восточном, Северо-Восточном, Южном и Новомосковском округах.

По словам Собянина, на месте снесенных зданий строится 81 дом. Туда передут более 45 тысяч человек.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее вошло 5175 ветхих домов, многие из которых построены более 50 лет назад. С тех пор жилье в них устарело морально и физически.

Москвичи получают квартиры с полной отделкой класса комфорт. Участники программы переезжают в пределах своего района и продолжают пользоваться той же социальной и транспортной инфраструктурой, магазинами и местами отдыха.

10 июля 2023, 14:15
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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