Летние темы для обращений москвичей появились на портале "Наш город"

Портал "Наш город" помогает жителям Москвы контролировать работу городских служб.

На портале "Наш город" снова доступны шесть летних тем для обращений жителей Москвы. Горожане могут оповестить об отсутствии песка в песочнице во дворе или парке, стертой дорожной разметке, нарушениях требований к обустройству и размещению летних кафе.

Можно оставить заявки по 12 вопросам и рассказать о содержании зеленых насаждений во дворах и парках, на территории госучреждений Москвы и вдоль дорог (газонов, цветников, деревьев). На портале сообщают, например, о том, какие деревья необходимо побелить и обрезать, какие газоны требуют особенного ухода, в каком состоянии находятся растения. Также можно попросить о выкорчевывании пней, уборке борщевика, наведении порядка на газоне.

Сезонные темы на портале "Наш город" помогают жителям Москвы контролировать работу городских служб. Ознакомиться с перечнем тем можно в соответствующем разделе на сайте gorod.mos.ru или в мобильном приложении (раздел "Информация по темам").

Как только наступит осень, на портале вновь появятся осенне-зимние темы: например, уборка снега и гололеда, холод в подъезде, наледь.

Проект "Наш город", запущенный 12 лет назад, был разработан для того, чтобы качество жизни в Москве и облик столицы становились лучше в том числе благодаря самим горожанам.

"Пользователи портала могут проконтролировать своевременность и качество работ на объектах городского хозяйства, сообщить о выявленных недочетах и оценить результаты выполненных работ", – поясняется на официальном сайте мэра Москвы.

А еще жители столицы следят за:

работой метрополитена;

чистотой и порядком во дворах и парках, на стройплощадках и в общественном транспорте;

за работой поликлиник;

за ценами в аптеках.

Кураторами проекта "Наш город" являются ГКУ "Новые технологии управления" и столичный департамент информационных технологий. С 2011 года благодаря проекту удалось решить свыше семи миллионов вопросов.

Ранее сообщалось о старте нового сезона проекта "Уличный артист". Жюри определили 209 финалистов, которые выступят этим летом в московских парках. Подробнее об этом писали "Дни.ру".