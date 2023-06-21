В Лефортове возведут дом на 176 квартир по программе реновации

Площадь нового жилого дома в Танковском проезде составит свыше 15 тысяч квадратных метров.

Реализация программы реновации, утвержденная мэром Москвы в 2017 году, продолжается. Частью проекта являются 5175 домов или 350 тысяч квартир, общая площадь которых составляет 16,4 миллиона квадратных метров (в них проживает порядка одного миллиона человек). Стартовые площадки для реализации программы находятся во всех округах столицы, располагаются максимально близко к домам, которые будут расселены.

Так, в районе Лефортово по программе реновации построят жилой дом. Новостройку возведут по адресу: Танковый проезд, корпус 1, участок 4. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что площадь дома на 176 квартир составит более 15 тысяч квадратных метров. Комитет уже выдал разрешение на строительство.

"Здание прямоугольной формы будет состоять из двух разноэтажных секций и по своим характеристикам гармонично впишется в сложившуюся застройку квартала", – сообщил Войстратенко.

В доме, который построят в Танковом проезде, будет 50 однокомнатных, 89 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир. В пяти из них создадут условия для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отделка помещений в новостройке выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, которые были утверждены столичным правительством. Москвичи получат квартиры с остекленными лоджиями, установленной сантехникой, электрическими плитами и кухонными мойками. На фасаде под окном каждой квартиры сделают металлические корзины для наружных блоков кондиционеров.

Прилегающую к дому территорию обязательно благоустроят. Кроме того, организуют парковку для 81 машины. 16 мест выделят для транспорта маломобильных жильцов. Во дворе сделают детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха, установят малые архитектурные формы и наружное освещение. Также планируется озеленение: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Ранее сообщалось о том, что в Лефортове открыли после капитального ремонта библиотеку № 119. Там обновили полы и потолки, покрасили стены, установили новые двери. Подробнее об этом писали "Дни.ру".