На Павелецкой набережной закончился капремонт

Женился внук Веры Алентовой Тесты Умер актер популярных сериалов Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Среда 21 июня

15:00Умер снимавший клипы для "Чайфа" режиссер Котельников 13:20Навка прервала молчание после новостей о нервных срывах Костомарова 13:00Эксклюзивный договор продажи недвижимости: плюсы и минусы 12:20Как через Госуслуги подать документы в вуз 12:20"Мало не покажется!": Не получившая приглашение на выпускной дочери Волочкова угрожает лицею 12:00Жизнь очень изменилась: что случилось с огородницей Октябриной Ганичкиной 11:40"Я бы хотела знать, сколько осталось": как изменилась жизнь победившей рак Крючковой 11:20Средняя скидка на квартиру в Москве – 6% 11:00"Это вообще нормально?": Долина удивила снимком с молодым брюнетом 10:40"Обман вскрылся": Внучка Зайцева озвучила неприятные факты о появившемся наследнике 10:20Все больше квартир продается по переуступке 10:07Россияне пожаловались на нехватку доступных для питомцев отелей 10:00Дизайн ванной комнаты: актуальные тренды 09:40Батрутдинов оказался на грани выживания из-за соблазнивших его Воли и Утяшевой 09:20"Ариадне можно посочувствовать": Волочкову пожурили за публичные разборки с дочерью 09:00"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой 08:40"Еж-ягода": чем хороша ежевика и почему она так называется 08:20"Я могу быть лидером этого движения": Волочкова задумалась об открытии школы балета 08:00Более 10 млн: Киркоров сделал сыну роскошный подарок 06:22"Я не пожалела": Сделавшая "уколы красоты" Решетова показала результат 04:06Лишь 8% столичных ЖК находятся у пляжей 02:13Гузеева встревожила публику новым намеком на уход из "Давай поженимся" 00:09"Все аплодировали": певец IVAN рассказал об отборе на "Евровидение" 23:30Бальные танцы на колясках: трогает до слез 21:34Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе 20:50"Две легенды": сияющая Муцениеце поделилась снимком с Якубовичем 20:15Цымбалюк-Романовская вспомнила о Джигарханяне: Вечная нежность 19:29"Мне их жаль": Манукян заговорил о пороках Пугачевой и Галкина* 18:58"Она посмотрела на меня и согласилась": молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной 18:40Объявившийся наследник Зайцева обвинил его сына в угрозах: Как крыса на тонущем корабле 17:50"Покойся с миром": коллеги оплакивают актера из "Отчаянных домохозяек" 17:15"Будем жестко отслеживать": Милохину прочат карьеру дворника 16:28"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику 16:02Внук Пугачевой рассказал о тяжелой и изматывающей работе: Месяц бессонных ночей 15:39"Тихая любовь": экстрасенс предсказала 71-летней Аллегровой брак с богатым мужчиной 15:00Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях при покупке абрикосов 14:40Переживший ампутацию Костомаров бросил работу с психологами 14:40Диетолог предостерег людей с болезнями сердца от питья кофе в жару 14:20На севере Москвы иномарка влетела в бетонный блок 13:40"Бывают нервные срывы": Появились свежие данные о состоянии Костомарова на реабилитации 13:20Психолог оценила будущее отношений Асмус с похожим на отца возлюбленным 13:00Съемки шоу Малахова обернулись скандалом с группой "Божья коровка" 12:40В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик 12:20Квартиры с каким ремонтом хуже продаются 12:00"Много не трачу": солистка "Тутси" Ирина Ортман рассказала о своих домах и доходах 11:40"Худший сезон": Россияне обвинили Бузову в подсуживании на шоу "Звезды в Африке" 11:20"Сейчас заплачу": Бузова объяснила свое решение отказаться от любимой собаки 11:00"Буду жить меньше": 25-летняя Чеботина впервые сообщила о сокращающем ее дни факторе 10:40Как две капли: в избраннике Асмус разглядели сходство с ее отцом 10:00Если нет кондиционера: как охладить комнату своими силами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На Павелецкой набережной закончился капремонт

На Павелецкой набережной закончился капремонт
133

О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Власти российской столицы продолжают работы по ремонту и благоустройству важных общественных пространств города: дворов, парков, скверов, улиц, участков около транспортно-пересадочных пунктов, набережных и других.

Набережным уделяется особое внимание, ведь это излюбленные места прогулок жителей и гостей Москвы. Очень важно обеспечить для жителей комфортные и безопасные условия отдыха. Плановый ремонт набережных проводится на регулярной основе, капитальный – при необходимости.

К примеру, на Павелецкой набережной Москвы капитальный ремонт уже подошел к концу. Специалисты комплекса городского хозяйства проводили ремонт в дневное время, привлекли минимальное количество техники.

Примечательно, что в ходе благоустройства дорожное движение на Павелецкой набережной не было остановлено. Для пешеходов же были организованы удобные и безопасные проходы.

О завершении капитального ремонта набережной рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости – капитальный. В этом году обновили Павелецкую набережную. Капремонт сооружения был необходим из-за разрушения гранитной облицовки и необходимости замены швов между плитами", – отметил чиновник.

В ходе капремонта специалистам удалось привести в порядок карнизы и гранитную облицовку Павелецкой набережной. Кроме того, они установили в проектное положение блоки парапета, некоторые заменили.

Вместо поврежденных чугунных элементов ограждения на набережной появились новые. Также в ходе благоустройства удалось провести расшивку швов гранитной облицовки.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, как власти Москвы намерены благоустроить территории около транспортных объектов в 2023 году. Сегодня в работе специалистов комплекса городского хозяйства находится62 участка.

За последние годы удалось реализовать проекты на367 территориях, которые охватывают более чем 60 процентов станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.

21 июня 2023, 14:14
Фото: mos.ru
Городское хозяйство Москвы ✓ Надежный источник

В Новой Москве построят школу на 725 мест

В Новой Москве построят школу на 725 мест
Общая площадь четырехэтажного здания составит 12,5 тысячи квадратных метров. Новая Москва развивается семимильными шагами.

Как благоустроят территории около транспортных объектов в 2023 году

Как благоустроят территории около транспортных объектов в 2023 году
Основанная зада – сделать участки около транспортных объектов комфортными как для пассажиров, так и для местных жителей. Власти Москвы активно благоустраивают территории около транспортных объектов.

В районе Соколиная гора ввели в эксплуатацию детский сад на 125 мест

В районе Соколиная гора ввели в эксплуатацию детский сад на 125 мест
В Восточном административном округе ввели в эксплуатацию второй детский сад за год. С начала 2023 года в Москве построили порядка 30 различных объектов образования.

В Зеленограде ввели в эксплуатацию детский сад на 250 мест

В Зеленограде ввели в эксплуатацию детский сад на 250 мест
Процесс строительства нового детского сада в Зеленограде контролировали специалисты Мосгосстройнадзора. На официальном сайте мэра Москвы сообщается о завершении строительства детского сада в одном из жилых комплексов Зеленограда.

Начался второй этап благоустройства возле станции Минская МЦД-4

Начался второй этап благоустройства возле станции Минская МЦД-4
Возле станции Минская заменят асфальт, создадут общественное пространство, уложат газон. Второй этап благоустройства около станции Минская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) начался, рассказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Выбор читателей

20/06Втр"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем 20/06Втр"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику 21/06Срд"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой 20/06ВтрГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе 20/06Втр"Буду жить меньше": 25-летняя Чеботина впервые сообщила о сокращающем ее дни факторе 20/06ВтрРоспотребнадзор предупредил россиян об опасностях при покупке абрикосов