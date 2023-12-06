Отреставрированную скульптуру принцессы Турандот вернули на Арбат

Объект архитектуры восстановили после нападения вандалов.

Для москвичей принцессы Турандот является сообразным символом легендарного Театра имени Евгения Вахтангова. Спектакль "Принцесса Турандот" стал последней прижизненной постановкой маэстро. А в 1997 году рядом со зданием тетра установили одноименную композицию, состоящую из скульптуры и фонтана.

Данная локация стала для жителей и гостей столицы точкой притяжения. Там часто можно увидеть фотографирующихся туристов и отдыхающих горожан. Однако, к сожалению, осенью объект архитектуры подвергся нападению вандалов, поэтому его пришлось демонтировать для восстановления.

Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов. По его словам, работы по восстановлению скульптуры удалось завершить досрочно.

"Реставраторы справились быстро, и принцесса вернулась на место не спустя полгода, как планировалось, а всего через три месяца после ее повреждения вандалами", — подчеркнул глава Мосгорнаследия.

В мастерской специалисты вернули архитектурному объекту первозданный вид. Дело в том, что вандалы пытались испортить скульптуру принцессы Турандот дважды. В первый раз они повредили шатер над троном, а во второй — стойку шатра.

Реставраторы смогли укрепить элементы композиции, включающей позолоченную фигуру принцессы на троне под пышным балдахином, а также постамент, выполненный в виде стилизованной беседки-ротонды. Отломанный балдахин над троном и две стойки специалисты вернули на место.

Важно отметить, что архитектурное и историческое наследие Москвы регулярно проходит проверку и при необходимости – реставрацию. Недавно в столице привели в порядок павильон "Советская культура" на ВДНХ.

Как ранее сообщали "Дни.ру", в здании, спроектированном в стиле сталинского ампира и отличающимся узбекскими архитектурными мотивами, после реставрации открылся экспозиционный центр Республики Узбекистан.

В ходе работ специалистам удалось воссоздать центральный элемент здания – ротонду с фонтаном и два каскадных фонтана. Монументальные скульптуры у главного фасада также вернулись на свои места.

