В Новой Москвы в 2024 году введут в эксплуатацию ледовый центр

Объект станет первой частью крупного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Власти российской столицы активно занимаются развитием присоединенных территорий. В Новой Москве параллельно со строительством жилой недвижимости вводятся и многочисленные объекты социальной инфраструктуры: поликлиники, школы, детские сады, культурные и спортивные центры.

Очередной спортивный комплекс распахнет свои двери перед москвичами уже в наступающем году. В Троицке планируется в вести в эксплуатацию ледовый центр. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что в спорткомплексе оборудуют ледовый зал для занятий хоккеем и фигурным катанием, а также административно-бытовой корпус, в котором разместятся тренажерный зал, зал для занятий хореографией, фитнес-зал, бросковая зона, раздевалки, душевые кабины, кафе, медпункт, магазин и прокат спортивного инвентаря.

По словам чиновника, на ледовой площадке организуют зоны для запасных игроков, судей, и штрафников, а также установят информационное табло. Рядом расположатся раздевалки с выходом на лед. Для обслуживания арены предусмотрен гараж для заливочной машины.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что спортивный объект возводится за счет средств инвестора. Глава ведомства уточнил, что ледовый центр станет первой частью крупного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Площадь застройки, по его словам, составит четыре тысячи квадратных метров. Чиновник также отметил, что в последние годы столичные власти уделяют большое внимание развитию спортивной инфраструктуры Новой Москвы.

"Объекты возводятся как с помощью инвесторов, так и за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу столицы. К примеру, сейчас строятся такие крупные объекты, как физкультурно-оздоровительный комплекс в Коммунарке, всесезонный спортивно-развлекательный центр рядом со станцией метро "Прокшино" и крытая ледовая арена в Щербинке", – подчеркнул Владимир Жидкин.

Кстати, с 2011 года в разных районах столицы построено более 180 спортивных объектов, а количество москвичей, занимающихся спортом, возросло более чем вдвое.