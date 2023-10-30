На севере Москвы на средства от платных парковок благоустроили 95 дворов

В распределении средств принимают участие посетители портала "Активный гражданин".

В российской столице продолжаются масштабные работы по благоустройству придомовых территорий. К примеру, в Северном административном округе Москвы в этом году провели работы в 95 дворах. На благоустройство направили, в том числе, средства от платных парковок.

Примечательно, что решения по благоустройству дворов совместно с властями города принимали посетители цифрового портала "Активный гражданин", который действует в Москве вот уже девять лет и служит инструментом прямой демократии.

В частности, активные граждане проголосовали за проекты по озеленению, организации парковочных карманов и ремонту тротуаров, а также оборудованию во дворах детских и спортивных площадок. Также москвичи могут предложить свои идеи, обратившись к муниципальным депутатам.

Все отчеты по проведенным работам публикуются на официальных сайтах префектур в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок". Средства от них поступают напрямую в городской бюджет.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что объекты, которые необходимо обновить, выбирают сами жители.

"По поручению Сергея Собянина все средства от платных парковок, поступающие в городской бюджет, направляются на благоустройство дворов и развитие инфраструктуры", – отметил Максим Ликсутов.

Заместитель главы столичного региона также добавил, что в минувшем году в Москве было обустроено почти 1,3 тысячи дворов на средства от платных парковок, в 2023 году власти продолжают активную работу в этом направлении.

К примеру, в 1-м Хорошевском (дом 3, корпус 1), Красностуденческом (дом 6), Петровско-Разумовском (дом 12) проездах, на улицах 800-летия Москвы (дом 5, корпус 1) и Дубнинской (дом 73, корпус 4) оборудовали площадки для детей.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что жители районов Бирюлево Восточное, Западное Дегунино, Ховрино и Кунцево оценили ход благоустройства, в разработке концепции которого участвовали лично. Голосование также проходило на цифровом портале "Активный гражданин". Своими впечатлениями от работы властей подцедились 250 тысяч человек.