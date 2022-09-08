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В Москве обновляется инженерная инфраструктура благодаря программе реновации

В Москве обновляется инженерная инфраструктура благодаря программе реновации

Программа реновации – не только создание нового жилья взамен старого, но и строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры.
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Программа реновации в Москве была утверждена летом 2017 года. С того момента в новые дома переехали 28,4 тысячи семей, значит, вышли на качественно новый уровень жизни. Москвичи-участники реновации получают не только новые квартиры в современных новостройках, но и благоустроенную дворовую территорию.

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В кварталах реновации возводятся не только жилые дома, но и социальные объекты, которые очень необходимы для комфортной городской жизни. А еще программа реновации включает строительство, реконструкцию и модернизацию инженерной инфраструктуры, которая обслуживает не только новые, но и ранее построенные дома в районе.

Например, на Плющева, 12а специалисты полностью обновили системы теплоснабжения. На том адресе располагается стартовая площадка для строительства дома в рамках программы реновации. Перед возведением новостройки было необходимо вынести центральный тепловой пункт с этой местности, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он сообщил, что для строительства нового теплового пункта подобрали подходящий земельный участок и оформили документацию, разрешающую начать работы. То есть и будущий дом, и уже существующие жилые многоэтажки обеспечены новыми тепловыми сетями.

К слову, во время строительства домов в рамках программы реновации используются комплексные схемы инженерного обеспечения (КСИО). Вопросы, связанные с инженерным обеспечением, решаются специалистами еще на предпроектной стадии. Это позволяет быстрее подключить объекты к сетям, отметил Левкин.

На сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы говорится о том, что в рамках реализации программы реновации в общей сложности предусмотрено почти 90 КСИО.

Ранее сообщалось о том, что в Москве снова увеличили количество стартовых площадок программы реновации. Теперь в перечне на шесть территорий больше. Они находятся в Головинском, Рязанском, Можайском районах, а также в Царицине, Ново-Переделкине и Южном Тушине. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2022, 20:51 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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